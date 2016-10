Tien miljoenste bezoeker voor Vengaboys

BRISBANE - De Vengaboys, die bezig zijn met een tournee door Australië en Nieuw-Zeeland, verwachten zaterdag 12 november in Perth de tien miljoenste bezoeker van hun concerten. De uitverkoren fan krijgt een uitgebreide meet en greet en een rol in de nieuwe videoclip van de Vengaboys.

Door ANP - 1-11-2016, 11:54 (Update 1-11-2016, 11:54)

Kim Sasabone: "Toen we bijna twintig jaar geleden onze eerste single uitbrachten hadden we nooit kunnen verwacht dat de Vengaboys een plekje in het publieke domein zouden weten te veroveren. Want waar we ook ter wereld komen, iedereen zingt onze liedjes nog steeds mee. Dat we binnenkort onze tien miljoenste bezoeker in de armen mogen sluiten is een nieuw hoogtepunt in de bijzondere geschiedenis van onze groep."

De Vengaboys traden op in meer dan honderd landen op vijf continenten. De huidige tournee bestaat uit twaalf concerten. Na Auckland en Melbourne arriveert de 'Vengabus' vrijdag 4 november in Brisbane en reist uiteindelijk door naar Perth waar de Vengaboys zaterdag 12 november de Australische tournee afsluiten.

De Vengaboys werden eind jaren negentig bekend met We Like To Party, We’re Going To Ibiza, Shalala Lala, Up & Down en Boom Boom Boom Boom. In 1999 én 2000 won de groep de Conamus exportprijs. Inmiddels geeft de groep 150 optredens per jaar in binnen en buitenland.