Green Day krijgt MTV EMA Global Icon Award

ANP Green Day krijgt MTV EMA Global Icon Award

ROTTERDAM - Punkband Green Day treedt zondagavond op tijdens deMTV EMA 2016 in Rotterdam Ahoy. Daarnaast ontvangt de band tijdens de show de MTV Global Icon Award, kondigde de muziekzender dinsdag aan.

Door ANP - 1-11-2016, 13:13 (Update 1-11-2016, 13:13)

Rapper G-Eazy, popster Charli XCX, hiphop-artiest Tinie Tempah en acteur/muzikant Idris Elba zullen zondag een award uitreiken.

Zangeres Emma Bale is de winnaar van de MTV EMA-muziekaward voor Best Belgian Act 2016. De zeventienjarige, die bekend werd door haar deelname aan de Vlaamse versie van The Voice Kids, versloeg in haar categorie Woodie Smalls, Lost Frequencies, Tourist LeMC en Laura Tesoro.

Woensdagavond wordt duidelijk wie er vandoor gaat met de award voor Best Dutch Act. Kanshebbers zijn Douwe Bob, Ronnie Flex, Broederliefde, Sam Feldt en Julian Jordan.