Judith Osborn gaat schilderen met sterren

ANP Judith Osborn gaat schilderen met sterren

HILVERSUM - Judith Osborn gaat aan de slag bij RTL Z. De ontwerpster gaat voor de zender schilderen met BN'ers in het programma 'Iedereen een kunstenaar'. Schrijver Arthur Japin bijt donderdag het spits af. Daarna volgen onder anderen Bobbi Eden, Wilfred Genee, Marianne Thieme en Hugo Borst.

Door ANP - 1-11-2016, 16:20 (Update 1-11-2016, 16:20)

Judith ontvangt de BN'ers in haar eigen atelier in Amsterdam. De gast bepaalt wat hij of zij wil maken en Judith helpt met de keuze van het soort doek, penselen en verf. Alle werken uit 'Iedereen een kunstenaar' worden geveild. De opbrengst gaat naar het Jeugd Cultuur Fonds.