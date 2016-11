Wibi verhuist niet vanwege geldproblemen

ZEIST - Financiële problemen zijn niet de reden dat Wibi Soerjadi zijn landgoed in Zeist te koop heeft gezet. Volgens de pianist heeft dat er niets mee te maken.

Door ANP - 1-11-2016, 20:15 (Update 1-11-2016, 20:15)

Roddelbladen meldden de afgelopen jaren dat Wibi financieel aan de grond zou zitten, maar daar is volgens de pianist niets van waar. "Ik heb zelfs ergens gelezen dat ik geen piano meer had", zei hij dinsdagavond in RTL Boulevard. Met zijn optredens gaat het juist hartstikke lekker, zegt hij. "Dat gaat nog heel erg goed. Ik ben heel blij dat ik dat nog steeds mag doen."

Wibi stelt wel dat het landgoed iets te groot is voor hem alleen. Hij wil daarom iets kleiner wonen.

Het landhuis van Wibi heeft een woonoppervlakte van maar liefst 2306 vierkante meter en bestaat uit totaal veertig kamers. Er zijn tien slaapkamers en twee badkamers. Verder zijn er nog een ontvangstruimte, een fitnessruimte, een diner- en een zitkamer en een biljartkamer met bar. Dit alles is verdeeld over vier woonlagen. Geïnteresseerden kunnen via veilinghuis Troostwijk op het landgoed en de villa bieden.