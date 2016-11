BBC viert mijlpaal in tv-historie

LONDEN - De Britse publieke omroep BBC speelt woensdagavond de eerste tv-uitzending na die 2 november 1936 werd uitgezonden. De eerste rechtstreekse televisie-uitzending duurde een uur en werd uitgestraald naar circa honderd peperdure tv-toestellen. Het is een mijlpijl in de geschiedenis en niet alleen de tachtigste verjaardag van BBC-televisie, aldus Britse media.

Het eerste live uitgezonden tv-programma werd gemaakt in een studio in Alexandra Palace in het noorden van de Britse hoofdstad. Naast het statige pand was een meer dan zeventig meter hoge zendmast neergezet. De eerste programmamakers hoopten dat die ten minste de kijkers in Londen kon bereiken en misschien zelfs enkelen buiten de hoofdstad.

De uitzending begon met plechtige woorden van The Postmaster General (de minister van Postzaken) en de voorzitter van de BBC. Daarna volgde een nieuwsbulletin en traden er artiesten op. Zangeres Adele Dixon zong een speciaal voor het evenement gecomponeerd nummer: "Vreugde in je huis, de wereld aan je deur, het is er voor iedereen om te zien, tevoorschijn in geluid en beeld, door de magische straling die televisie je brengt."