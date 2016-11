Lee Towers wist zich geen raad met raptaal

AMSTERDAM - Lee Towers is een van de artiesten die meedoet aan het nieuwe seizoen van Ali B op Volle Toeren, maar dat was in in eerste instantie nog niet zo makkelijk. De zanger snapte niets van de teksten die hij onder ogen kreeg.

Door ANP - 1-11-2016, 20:58 (Update 1-11-2016, 20:58)

"De raptaal was voor mijn gevoel een soort Bargoens", zei Lee dinsdag aan tafel bij De Wereld Draait Door. De zanger moest het nummer Brak Obama van het rappersduo Stepherd & Skinto onder handen nemen en daar kwam hij dan ook niet uit. "Er komen uitdrukkingen in voor waarvan ik denk: wat is een thunderdome in je hoofd? Wat is een wasmachine in je maag?"

Gelukkig kon Lee rekenen op hulp van zijn kinderen. "Ik heb daar speciaal nog mijn jongste dochter over gebeld. Ik heb drie opgroeiende kinderen die daar veel meer van weten."

Naast Lee doen dit seizoen onder meer Ruth Jacott, Herman van Veen, Boudewijn de Groot, Trafassi en Mathilde Santing mee. Ali B wist ook de Ierse zanger Johnny Logan te strikken. De artiesten stappen allemaal uit hun comfortzone en duiken in de wereld van hiphop.