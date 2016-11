'Prins Harry stelt Meghan voor aan vader'

LONDEN - De Britse prins Harry en actrice Meghan Markle zetten vaart achter hun vermeende relatie. Harry zou de Suits-ster zelfs al hebben voorgesteld aan zijn vader prins Charles, meldt People.

Door ANP - 1-11-2016, 22:53 (Update 1-11-2016, 22:53)

Insiders zeggen tegen het blad dat een verloving in de nabije toekomst zelfs niet ondenkbaar is. "Dat is zeker een mogelijkheid", zegt een vriend van Harry. "Het is vrij serieus, dus we zullen zien."

Harry en Meghan zouden nu twee maanden met elkaar daten. Of de twee werkelijk een relatie hebben, blijft afwachten. Het Britse koningshuis wil geen 'privé-mededelingen' doen en ook woordvoerders van Meghan hebben nog niet gereageerd.