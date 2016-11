Omzet Amerikaanse bioscopen daalt flink

ANP Omzet Amerikaanse bioscopen daalt flink

LOS ANGELES - Het aantal bioscoopbezoekers in de VS is deze herfst teruggelopen met liefst tien procent. Dat meldt The Wrap op basis van cijfers.

Door ANP - 2-11-2016, 3:22 (Update 2-11-2016, 3:22)

Vorig jaar werd er nog voor omgerekend 1,1 miljard euro aan kaartjes verkocht, dit jaar liep dat terug tot 980 miljoen euro. Analisten noemen een zwakke programmering de belangrijkste rede voor de daling.

Een aantal films zoals Inferno met Tom Hanks in de hoofdrol, stelde flink teleur. De verfilming van het gelijknamige boek van Dan Brown haalde in het openingsweekend nog geen 14 miljoen euro binnen. De verwachte omzet voor bioscopen met dank aan dergelijke blockbusters ligt normaal gesproken veel hoger.

Toch hoeft Hanks zich geen zorgen te maken, de speelfilm Sully, met de 60-jarige acteur in de hoofdrol, behoort tot de best bezochte film tot nu toe dit najaar. De film genereerde tot eind oktober een omzet van 111 miljoen euro.