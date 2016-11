Lenny Kravitz adopteert straathondje

ANP Lenny Kravitz adopteert straathondje

LOS ANGELES - Lenny Kravitz blijkt een warm hart te hebben voor dieren. De rocker heeft een tweede straathond geadopteerd, zo laat hij via Twitter weten.

Door ANP - 2-11-2016, 3:25 (Update 2-11-2016, 3:25)

De pup, die de naam JoJo Dancer kreeg, is een asbakkenras en werd door Kravitz gered van de straat in Gregory Town op de Bahama's. "Ik stel het nieuwste lid van de familie voor", twitterde de rockster met een foto van de donkerbruine pup.

Kravitz was op de Bahama's met zijn stichting Let Love Rule om gratis tandzorg te leveren aan de arme inwoners van de tropische archipel. "Ik heb niet het gevoel dat we aan liefdadigheid doen. Het is een eer dit te doen", zei de zanger over het werk van zijn stichting tegen het lokale dagblad The Bahamas Tribune.

JoJo Dancer is de tweede hond van Kravitz. In 2010 adopteerde hij Leroy Brown.