Val Kilmer: ik heb geen kanker

ANP Val Kilmer: ik heb geen kanker

LOS ANGELES - Ondanks geruchten die het tegendeel beweren, is Val Kilmer gezond en heeft hij geen kanker. Dat laat de acteur weten in een verklaring op Facebook.

Door ANP - 2-11-2016, 5:22 (Update 2-11-2016, 5:22)

Kilmer wilde zich uit te spreken over zijn gezondheid nadat er de afgelopen dagen berichten in diverse media verschenen dat hij ziek zou zijn. Volgens acteur Michael Douglas leed de 56-jarige Heat-acteur zelfs aan een ernstige vorm van kanker.

Geruchten over de gezondheid van Kilmer doken in oktober 2015 ook al op, toen de acteur werd gesignaleerd bij een behandelcentrum voor kanker. Ook toen ontkende de acteur op Facebook de geruchten.

Michael Douglas

Tijdens een vraaggesprek in Londen vertelde de 72-jarige Michael Douglas, die goed bevriend is met Val Kilmer, dat Kilmer leed aan "dezelfde ziekte als ik". Douglas werd in 2010 behandeld voor mondkanker.

Na de opmerking van Douglas gonsde het speculaties over de gezondheid van Kilmer. De acteur is niet boos op zijn vriend Douglas: "Wat Michael Douglas ook ertoe heeft gezet te speculeren over mijn gezondheid, hij is een goede vriend en ik weet zeker dat hij het niet slecht bedoelde", aldus Kilmer.

"Gezond zijn en respect hebben voor mijn collega's, mijn familie, vrienden en fans is voor mij een dagelijkse inspiratie waarvoor ik heel dankbaar ben, jullie hebben geen idee", sluit Kilmer af.