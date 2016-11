Ali B legt de lat altijd hoog

AMSTERDAM - Voor Ali B is alleen het beste goed genoeg. “Ik wil alles op topniveau doen, dat vraagt veel focus”, zegt de rapper, cabaretier, presentator en talentcoach woensdag in De Telegraaf.

Ali wilde ook met zijn programma Ali B op volle toeren een stap verder. In het nieuwe seizoen, dat vanaf woensdagavond te zien is op NPO 3, brengen rappers en ‘golden oldies’ samen een nacht door om elkaar nog beter te leren kennen. Nieuw in deze reeks is ook een Engelstalig nummer, dat werd gemaakt met Johnny Logan. “Ik droom van een aflevering met Bob Dylan en Kanye West.”

Steeds een stapje hoger eist soms zijn tol. “Ik zou liegen als ik zeg dat alles van een leien dakje gaat. Er is constant veel stress en druk om mij heen. Maar stress heeft mij nooit succes gebracht dus ik probeer zelf rustig te blijven.”

Ali vindt het ‘bijna eng dat het zo goed gaat allemaal’. “Vooral omdat het zo’n contrast is met waar ik vandaan kom. Ik word er melancholisch van.”