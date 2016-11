Ilja Leonard Pfeijffer maakt docu over Genua

HILVERSUM - Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer heeft voor de VPRO een documentaireserie gemaakt over de Italiaanse havenstad Genua. Via Genua is vanaf zondag 22 januari te zien op NPO 2, maakte de omroep woensdag bekend.

Pfeijffer kent de stad, waar migratie altijd een rol speelde, ‘als zijn broekzak’ en is volgens de VPRO de perfecte gids. Miljoenen Italianen vertrokken vanuit Genua naar Amerika op zoek naar een beter leven. Nu is de havenstad een belangrijke plek op de route naar Europa.

Voor het drieluik Via Genua sprak Pfeijffer onder anderen met net aangekomen bootvluchtelingen en Italiaanse tachtigjarige travestieten. Ook luisterde hij naar verhalen van Napolitaanse migranten van weleer en bezocht hij een eenarmige verhuizer uit Marokko met heimwee.