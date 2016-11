Gijs Staverman op podium bij reünie K-otic

ANP Gijs Staverman op podium bij reünie K-otic

AMSTERDAM - Gijs Staverman is 10 december van de partij tijdens het reünieconcert van K-otic. Wat de presentator precies moet doen, weet hij zelf ook nog niet. “Voor mij is het ook nog een beetje een verrassing”, zei Gijs tegen Shownieuws.

Door ANP - 2-11-2016, 13:06 (Update 2-11-2016, 13:06)

“Gijs heeft in 2001 het programma Starmaker gepresenteerd, vandaar dat we voor hem gekozen hebben”, lichtte Bouchra, een van de leden van K-otic, toe. De band kwam voort uit de talentenjacht, die slechts één seizoen op de buis was. “We zijn goed bevriend met hem gebleven en dus was deze keuze voor ons zeer vanzelfsprekend.”

Hoewel hij niet weet wat hem te wachten staat, zei Gijs het ‘leuk’ te vinden betrokken te zijn bij het reünieconcert van K-otic. De band, die in 2003 uit elkaar ging, zamelde via crowdfunding geld in voor het concert in de Heineken Music Hall. “Ik had nooit verwacht dat er na vijftien jaar nog een reünieconcert gehouden zou worden”, vertelde Gijs. “Ik vind het heel erg leuk dat de fans het niet vergeten zijn.”

Ook Bouchra laat nog niets los over de plannen van K-otic met Gijs. “Dat houden we nog als een verrassing, maar hij zal in ieder geval meerdere malen op het podium te zien zijn!” Zelf een moppie zingen zit er wat Gijs betreft niet in. “Ik ga niet meezingen of zo, dat lijkt me niet een heel verstandig idee.”