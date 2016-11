Taylor Swift is grootverdiener

LONDON - Taylor Swift staat bovenaan de lijst van best verdienende vrouwen in de muziekindustrie. Volgens de jaarlijkse lijst van zakenblad Forbes verdiende de zangeres meer dan het dubbele van Adele die op de tweede plaats staat.

2-11-2016

De 26-jarige popster Taylor Swift heeft het afgelopen jaar 170 miljoen dollar verdiend (153 miljoen euro), voornamelijk met haar wereldtournee 1989. Adele volgt op grote afstand met een inkomen van 80,5 miljoen dollar, omgerekend 72 miljoen euro.

Madonna staat op de derde plaats met 76,5 miljoen dollar (68 miljoen euro), op de voet gevolgd door Rihanna. Beyoncé staat op de vijfde plaats. Ook Katy Perry, Jennifer Lopez, Britney Spears, Shania Twain en Celine Dion staan in de top 10.

Eerder dit jaar had Forbes al berekend dat Taylor Swift de best verdienende celebrity is.