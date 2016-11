Bobby Brown clean vanwege angst celstraf

LOS ANGELES - Bobby Brown wil naar eigen zeggen nooit meer de gevangenis in. Angst voor weer een celstraf helpt hem om van de drugs en alcohol af te blijven, vertelde hij in de uitzending van The Dr. Oz Show die donderdag in de Verenigde Staten is te zien. Een fragment daaruit staat op de website van People.

De ex van Whitney Houston belandde in 2013 een dag in de cel, omdat hij dronken achter het stuur was betrapt. Hij was tot 55 dagen cel veroordeeld, maar de gevangenissen in Los Angeles zaten nogal vol. Bobby mocht daarom al snel weer vertrekken. In 2004 zat hij al eens een celstraf van zestig dagen uit. ''Ik wilde niet dat mijn opgroeiende kinderen me zo zouden zien. Ik heb daarom altijd aan mezelf gewerkt en mezelf verbeterd, elke dag weer. Mijn kinderen betekenen alles voor me. Ik probeer zo sterk mogelijk voor ze te zijn."

Brown, die eerder dit jaar zijn zevende kind kreeg, ging ook in op het verlies van zijn dochter Bobbi Kristina. ''Het gaat goed met me. Natuurlijk, ik denk nog iedere dag aan haar'', zegt hij . ''Maar ik troost me met de gedachte dat ze nu op een betere plaats is. Ze heeft geen pijn meer en daar ben ik dankbaar voor."