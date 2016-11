Hulk Hogan en Gawker treffen schikking

ST. PETERSBURG - Hulk Hogan heeft een schikking getroffen met Gawker Media. ''Na vier jaar procederen hebben we een schikking bereikt'', schrijft oprichter Nick Denton woensdag in een online verklaring met de titel 'een harde vrede'.

"De saga is voorbij", schrijft Denton. Volgens New York Daily News betaalt Gawker minstens 31 miljoen dollar uit de failliete boedel, omgerekend 27,8 miljoen euro, aan de voormalig worstelaar. De advocaat van Hulk Hogan, wiens echte naam Terry Bollea luidt, laat weten dat het een passende schikking is.

Gawker publiceerde in 2012 een sekstape van Hogan. Op de beelden, die zonder Hogans medeweten werden opgenomen, is te zien hoe de voormalig worstelaar seks heeft met de vrouw van zijn toenmalige beste vriend. Gawker werd eerder dit jaar veroordeeld tot het betalen van 140 miljoen dollar schadevergoeding aan Hulk Hogan. Het leidde in juni tot het faillissement van het Amerikaanse mediabedrijf.