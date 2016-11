Voormalig Miss USA gearresteerd voor diefstal

ANP Voormalig Miss USA gearresteerd voor diefstal

LOS ANGELES - Nieuwslezeres en voormalig Miss USA Lu Parker is gearresteerd voor het stelen van een luxe koptelefoon op het vliegveld van Los Angeles. De ex-vriendin van burgemeester Antonio Villaraigosanam de koptelefoon woensdagmorgen weg bij een bagagecontrole in de terminal. Daarna liep ze volgens de politie naar de gate om haar vlucht te halen.

Door ANP - 2-11-2016, 19:40 (Update 2-11-2016, 19:40)

TMZ meldt dat de diefstal werd opgemerkt door agenten die beveiligingsbeelden bekeken. Nog voordat ze in het vliegtuig kon stappen, wisten agenten de vrouw op te sporen. Ze is uit het vliegtuig gehaald en in hechtenis genomen op verdenking van diefstal.

De waarde van de buit bedraagt 200 dollar, omgerekend 180 euro. Toevallig is de eigenaar van de koptelefoon een rechercheur van de politie van Los Angeles, de LAPD.