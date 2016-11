Ben Saunders onhult dat hij een zoon krijgt

AMSTERDAM - Het gezin van Ben Saunders wordt uitgebreid met een jongen. Ben plaatste woensdagavond een echofoto op Instagram waarmee hij het geslacht van het kindje onthulde. Zijn geliefde Janita is nu bijna vijftien weken in verwachting.

Door ANP - 2-11-2016, 21:40 (Update 2-11-2016, 21:40)

De zanger, die in 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland won, heeft al een dochter Stacey uit een eerdere relatie. Ook Janita had al een dochter toen ze Ben leerde kennen, Nikia.

In september werd bekend dat Janita zwanger is. Ze leerden elkaar eind 2014 kennen.