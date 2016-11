Lil Wayne excuseert zich voor uitspraken

ANP Lil Wayne excuseert zich voor uitspraken

LOS ANGELES - Lil Wayne heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij deed in een interview met Nightline. Daarin werd de rapper een vraag gesteld over de Black Lives Matter-beweging. Lil Wayne reageerde geïrriteerd en zei dat hij helemaal niks had met de BLM-beweging. "Ik heb er niets mee van doen, omdat ik een jonge rijke zwarte man ben", aldus de rapper. Het leverde hem een lading kritiek op sociale media op.

Door ANP - 2-11-2016, 22:32 (Update 2-11-2016, 22:32)

Bij nader inzien vond Wayne zijn uitspraken ook niet zo slim. "Het kwam door een vraag daarvoor, waarin mijn dochter ter sprake kwam, ik was daar eigenlijk best boos over", zegt de rapper nu. "Hoe dan ook, ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich door mijn uitspraken aangevallen voelt."