Mila Kunis bedreigd na weigeren naaktfoto's

ANP Mila Kunis bedreigd na weigeren naaktfoto's

LOS ANGELES - Mila Kunis kreeg eens een bedreiging als reactie op haar weigering halfnaakt voor een mannenblad te poseren. "Je zal nooit meer aan werk komen in deze stad", zei een producent van de film die Mila met de fotoshoot moest promoten.

Door ANP - 3-11-2016, 2:05 (Update 3-11-2016, 2:05)

"Ik was woedend", vertelt Mila over het incident in een artikel op Aplus, de website van haar man Ashton Kutcher. "Voor het eerst in mijn carrière zei ik 'nee'. En weet je wat? De wereld kwam niet ten einde. De film heeft een hoop geld binnengebracht en ik heb wel opnieuw werk gekregen in deze stad."

Mila spreekt in het artikel over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het algemeen en geeft aan dat zij dit niet meer accepteert. Met haar tekst hoopt ze andere vrouwen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt de moed te geven voor zichzelf op te komen.