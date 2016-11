Jennifer Lawrence deelt lolly met nieuwe vlam

ANP Jennifer Lawrence deelt lolly met nieuwe vlam

NEW YORK - Jennifer Lawrence deelde onlangs een lolly met regisseur Darren Aronofsky. E! News heeft foto's van de intieme activiteit, die geruchten dat de twee aan het daten zijn lijken te bevestigen.

Door ANP - 3-11-2016, 3:06 (Update 3-11-2016, 3:06)

"Ze lachten terwijl ze haar hond aan het uitlaten waren en zagen er absoluut uit als een stel", zo vertelt een ooggetuige. Eerder vertelde een bron al aan People dat de 26-jarige actrice en de 47-jarige regisseur, die samen aan een film werken, iets hebben. Jennifer zou zich "minder gestrest" voelen met de regisseur, die een stuk minder in de spotlights staat dan haar ex Chris Martin.

Voor haar tijd met Chris Martin had Lawrence jarenlang een relatie met haar X-Men-collega Nicholas Hoult. Darren heeft een tienjarige zoon met ex Rachel Weisz, die tegenwoordig getrouwd is met Daniel Craig.