Wolter Kroes verwaarloosde sociale leven

ANP Wolter Kroes verwaarloosde sociale leven

AMSTERDAM - Wolter Kroes leefde dankzij zijn succes jarenlang in een andere wereld. Dat zorgde ervoor dat niet alleen zijn relatie strandde maar ook dat hij veel vrienden verloor.

Door ANP - 3-11-2016, 8:27 (Update 3-11-2016, 8:27)

"Ik heb er een prijs voor betaald", vertelt Wolter in De Telegraaf. "Ik ben bijna tien jaar getrouwd met Tessa, maar een groot deel van de mensen die toen op mijn bruiloft waren maken nu geen deel meer uit van mijn vriendenkring. Ja, hoe komt dat? Druk, je gaat niet naar verjaardagsfeestjes en je sociale leven schiet erbij in. Het wordt je verweten dat je nooit zomaar eens bij iemand aanwaait. Dat het altijd om jou draait."

Wolter had destijds jaren gewerkt om succes te krijgen, maar dat zorgde er ook voor dat hij zijn vorige relatie verwaarloosde. "Ik sprong op een trein die ook niet meer stopte. Ik werd geleefd, je zei nooit 'nee' tegen een optreden omdat je bang was dat ze je niet meer zouden vragen. Dan verlies je je privéleven ook uit het oog, met als gevolg dat het er thuis een stuk minder gezellig op werd. Om het zo maar even te noemen."

Succes

"Op dat moment leefde ik in een totaal andere wereld", vervolgt Wolter. "Natuurlijk, als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik het succes ook wel erg najoeg. Maar de kans die er ineens was, die moest ik pakken."

Nu weet de zanger zijn gezins- en artiestenleven beter met elkaar te combineren. Al is dat voornamelijk te danken aan zijn vrouw. "Zij weet ermee om te gaan. Ze begrijpt me en gunt me ook m’n carrière. Als je samen sterk bent hou je dat vol."