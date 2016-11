Half miljoen kijkers voor Nick & Simon

ANP Half miljoen kijkers voor Nick & Simon

HILVERSUM - Het zesde seizoen van Nick & Simon: The Dream is woensdagavond op NPO 3 begonnen met 530.000 kijkers. Daarmee verwierven de Volendamse zangers nog net een plaatsje bij de twintig best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 3-11-2016, 8:51 (Update 3-11-2016, 8:51)

Hoewel Nick & Simon net als maatje Kees Tol, die ook in The Dream te zien is, onder contract staan bij SBS6, mochten ze toch weer op reis. In het nieuwe seizoen gaan de drie naar Zweden. Met de eerste aflevering trok het trio opvallend genoeg meer kijkers dan SBS, dat op hetzelfde moment het door Tol gepresenteerde Met de deur in huis uitzond. Dat programma trok niet meer dan 231.000 kijkers.

Op de seizoensstart van Ali B op volle toeren, direct na The Dream op NPO 3, stemden 386.000 kijkers af. NPO 1 trok op primtime echter de meeste kijkers met DNA Onbekend (1,3 miljoen) en Heel Nederland slaapt (1,1 miljoen).