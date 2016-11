Serious Request 2015 hielp 90.000 mensen

HILVERSUM - Meer dan 90.000 mensen, onder wie 10.000 jongeren, in oorlogsgebieden in Syrië, de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan en Afghanistan zijn geholpen door de opbrengst van Serious Request 2015. Dat hebben NPO 3FM en het Rode Kruis donderdag laten weten.

Door ANP - 3-11-2016, 9:12 (Update 3-11-2016, 9:12)

De inzamelingsactie leverde vorig jaar ruim 8,6 miljoen euro op. Het geld werd onder meer besteed aan opleidingen, landbouwmaterialen, medische en psychosociale hulp en noodhulpgoederen.

Serious Request is elk jaar in de week voor kerst. Drie dj's van 3FM laten zich opsluiten in het Glazen Huis en eten al die tijd niets. Ze zamelen op alle mogelijke manieren geld in, onder meer door tegen betaling verzoeknummers te draaien en spullen te veilen. Vorig jaar stond het Glazen Huis in Heerlen met Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuuren, dit jaar in Breda. Met de komende editie wordt aandacht gevraagd voor kinderen die sterven aan longontsteking. Welke dj's in het huis komen, is nog niet bekend.