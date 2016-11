Steven Seagal krijgt Russisch paspoort

MOSKOU - President Vladimir Poetin heeft acteur en muzikant Steven Seagal het Russisch staatsburgerschap verleend. Het Kremlin maakte donderdag bekend dat de president het decreet daarover heeft ondertekend.

Door ANP - 3-11-2016, 10:56 (Update 3-11-2016, 10:56)

Seagal en Poetin zijn geen onbekenden van elkaar. De acteur die beroemd werd met actiefilms als Under Siege en Above The Law staat zelfs bekend als fervent Rusland-liefhebber. In maart 2013 promootte de acteur vechtsporten in Rusland en noemde hij de Russische president 'een vriend die ik als broer beschouw'. De actiefilmacteur benadrukte toen al dat zijn liefde voor Rusland zo groot was dat hij overwoog een Russisch paspoort aan te vragen.

In augustus 2014 trad Seagal in Oekraïne op voor een groep pro-Russische separatisten.

Seagal is niet de eerste ster die een Russisch paspoort krijgt. In 2013 deed Poetin hetzelfde voor de van oorsprong Franse acteur Gérard Depardieu.