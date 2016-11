Ook The Weeknd naar Rotterdam voor EMA's

ROTTERDAM - The Weeknd is de nieuwste naam op de inmiddels indrukwekkende lijst artiesten die zondag optreden tijdens de MTV Europe Music Awards in Rotterdam. De Canadees komt naar de Ahoy om zijn hit Starboy te laten horen, zo onthult de muziekzender donderdag.

Door ANP - 3-11-2016, 12:05 (Update 3-11-2016, 12:05)

Mogelijk gaat The Weeknd ook niet met lege handen naar huis. De zanger is genomineerd in drie categorieën: beste mannelijke artiest, beste video en beste Canadese act.

Naast The Weeknd staan op de line-up onder meer Bruno Mars, Kings of Leon, OneRepublic en Green Day. Ook Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson treden op net als de Nederlandse dj's Afrojack en Martin Garrix. Presentatrice en zangeres Bebe Rexha beklimt eveneens het podium om een lied ten gehore te brengen.

De EMA's worden zondag vanaf 21.00 uur live uitgezonden op MTV.