ANP Patricia Paay trouwt met nieuwe liefde

AMSTERDAM - Patricia Paay heeft donderdag haar jawoord gegeven aan haar nieuwe liefde Robbert Hinfelaar. Dat heeft haar dochter Christina Curry onthuld via Instagram.

Door ANP - 3-11-2016, 12:19 (Update 3-11-2016, 12:19)

"Je kiest niet van wie je houdt, maar ik hoop dat degene die jou dit keer heeft gekozen je gelukkig maakt", schrijft Christina bij een foto van de twee handen van de 67-jarige Patricia en de 32-jarige Robbert. Op een tweede kiekje is Christina zelf ook te zien. Daarop tekent ze de trouwpapieren als getuige.

Patricia maakte vorige maand bekend dat ze voor de vierde keer in het huwelijksbootje zou stappen. De twee leerden elkaar kennen toen het huis, waar Patricia met haar toenmalige man Adam Curry woonde, te koop stond. Zijn ouders wilden er destijds in wonen. Jaren later zocht Robbert, toen hij las dat Patricia weer vrijgezel was, weer contact met haar. Binnen de kortste keren volgde er een huwelijksaanzoek.

Vorig jaar liet Patricia in Weekend nog optekenen dat ze nooit meer van plan was aan een huwelijk te beginnen. Destijds had de voormalige zangeres een relatie met de veertig jaar jongere Maurice Dix.