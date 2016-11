Hoofdrol voor Dan Stevens in thriller Apostle

LOS ANGELES - Beauty and the Beast-acteur Dan Stevens krijgt de hoofdrol in de nieuwe thriller Apostle van regisseur Gareth Evans. Dit meldt Variety. Evans regisseert de film niet alleen, hij schrijft ook het scenario.

Door ANP - 3-11-2016, 16:15 (Update 3-11-2016, 16:15)

Apostle gaat over een man die naar een afgelegen eiland afreist in een poging zijn zus te redden die is ontvoerd door een religieuze sekte. De groep eist losgeld voor haar terugkeer.

Het is de bedoeling dat de opnames van Apostle in maart beginnen. Dan Stevens is volgend jaar te zien in de nieuwe Marvel-serie Legion. In Beauty and the Beast speelt hij de rol van het beest.