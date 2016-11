Simply Red doet tiende Symphonica in Rosso

ANP Simply Red doet tiende Symphonica in Rosso

AMSTERDAM - Na Lionel Richie, Diana Ross en Sting neemt de Britse band Simply Red volgend jaar de tiende editie van Symphonica in Rosso voor zijn rekening. Dit maakte Marco Borsato donderdagavond bekend in RTL Late Night.

Door ANP - 3-11-2016, 23:30 (Update 3-11-2016, 23:30)

De band van frontman Mick Hucknall (56) staat op 25 oktober in de Ziggo Dome, samen met Guido's Orchestra. Donderdagavond trad de band op in de latenightshow van Humberto Tan.

Het eerste Symphonica-concert was in 2006. Toen was Marco Borsato de hoofdartiest. In de jaren daarna volgden zijn Nederlandse collega's Paul de Leeuw, Anouk, Nick & Simon en de band Doe Maar. Lionel Richie was in 2008 de eerste internationale artiest die Symphonica in Rosso deed, Diana Ross volgde in 2009 en Sting in 2010.

Vorig jaar nam Borsato de concertreeks weer voor zijn rekening.