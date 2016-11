Meer homo's en transgenders op tv dan ooit

ANP Meer homo's en transgenders op tv dan ooit

LOS ANGELES - Op de Amerikaanse televisie zijn dit seizoen meer personages uit de LGBTQ-gemeenschap te zien dan ooit tevoren. Dat blijkt uit onderzoek dat homobelangenvereniging GLAAD liet uitvoeren.

Door ANP - 4-11-2016, 2:59 (Update 4-11-2016, 2:59)

In de studie werd geteld hoeveel van de personages die op primetime voorbij komen homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Alhoewel de bijna vijf procent van dit jaar een hoogtepunt is, heeft GLAAD een kanttekening als het gaat om lesbiennes. Die worden te vaak uit het verhaal geschreven als dramatisch effect in het plot rond een heteropersonage.

Het aantal transgenders op televisie verdubbelde volgens de belangenorganisatie zelfs. Op de basiskanalen die iedere Amerikaan kan ontvangen zijn nu drie transgenderpersonages te zien, tegenover geen een in het afgelopen seizoen. Op alle zenders samen staat dat aantal op zestien.