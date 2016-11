Grap Back To The Future bijna uitgekomen

ANP Grap Back To The Future bijna uitgekomen

LOS ANGELES - Enkele makers van Back To The Future hebben gereageerd op de uitslag van de honkbalfinale World Series woensdagavond (lokale tijd), die bijna goed werd voorspeld in een van de films.

Door ANP - 4-11-2016, 3:38 (Update 4-11-2016, 3:38)

In de tweede Back To The Future uit 1989 hangt er in de toekomst een uithangbord waarop staat 'De Cubs winnen de World Series'. Het is in dat gedeelte 2015, dus de makers zaten er maar een jaar naast. Opmerkelijk, aangezien het team uit Chicago al sinds 1908 geen kampioen was geworden.

Heavy

Vrij snel nadat de wedstrijd was uitgespeeld, reageerde hoofdrolspeler Michael J. Fox op Twitter. "Er maar een jaar naast. Gefeliciteerd Cubs" en met verwijzing naar het stopwoordje van zijn personage Marty McFly: "Dit is zo heavy."

De scriptschrijver van de film is minder blij met de uitslag. Tegenover de Hollywood Reporter zei Bob Gale: "We zochten naar iets zo onwaarschijnlijks. dat Marty op het idee zou komen om een boek met uitslagen te kopen en daar zijn winst mee te doen." Die vlieger gaat nu niet meer op. "De vraag is of die grap ooit nog lollig gaat zijn nu ze daadwerkelijk weer eens hebben gewonnen."

Toch vond de schrijver het mooi om te zien hoeveel mensen op social media de link legden met de film. "Het geeft me wel veel voldoening dat de mensen er nog steeds over praten, dat Back To The Future ook nu nog zoveel betekent."