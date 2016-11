Ryan Phillippe verbreekt verloving

LOS ANGELES - Tien maanden na zijn verloving, is Ryan Phillippe weer vrijgezel. De acteur en Paulina Slagter zetten na vijf jaar een punt achter hun relatie.

Door ANP - 4-11-2016, 5:56 (Update 4-11-2016, 5:56)

Ryan (42) vroeg studente Paulina (24) tijdens de kerstdagen ten huwelijk. Bronnen van Us Weekly laten het magazine nu weten dat het huwelijk van de baan is.

De Secrets and Lies-acteur was eerder getrouwd met Reese Witherspoon, met wie hij dochter Ava (17) en zoon Deacon (13) heeft. Na de scheiding was hij jarenlang met Sucker Punch-actrice Abbie Cornish. Uit een kortstondige relatie met Alexis Knapp in 2010 werd zijn inmiddels vijfjarige dochter Kai geboren.