'Held' Lee Towers geroerd door reacties

ANP 'Held' Lee Towers geroerd door reacties

AMSTERDAM - De stroom positieve reacties na Lee Towers' optreden in Ali B op volle toeren hebben de zanger diep geraakt. "Het is hartverwarmend", zegt de 70-jarige Towers vrijdag in het AD. "Mijn kleinkinderen en hun vriendjes noemen me een held en een baas."

Door ANP - 4-11-2016, 7:53 (Update 4-11-2016, 7:53)

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen nam Towers het nummer Brak Obama van het hiphopduo Stepherd & Skinto onder handen. "Ik dacht eerst: waar begin ik aan? Het werk van die gasten staat zo ver van mij vandaan. Maar ook als je mijlenver uit elkaar staat, kan er een klik ontstaan", vertelt Towers. "Als je maar positief met elkaar omgaat."

Ondanks alle hartverwarmende reacties houdt Towers het bij een eenmalig uitstapje. "Uiteindelijk ben ik toch een man van de mooie ballads. Mocht het zo ver komen dat we het nummer uitbrengen, ben ik daar niet op tegen. Maar dat is dan meer als grap bedoeld."