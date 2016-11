Mattie & Wietze doen niet mee met stoelendans

AMSTERDAM - Dj's Mattie Valk en Wietze de Jager blijven voorlopig gewoon op hun vaste stek in de ochtend op Qmusic. De twee voelen zich er op hun plek en concentreren zich vooral op zichzelf. Aan de stoelendans die momenteel bij andere stations bezig is, gaan ze dan ook niet beginnen. "Wij zitten goed", aldus Mattie vrijdag in Metro.

"We houden die ontwikkelingen wel in de gaten, maar we laten dat niet bepalen wat wij doen", vult Wietze aan. "Wij doen gewoon wat wij denken dat leuk is. We kunnen toch niet zien wanneer mensen de radio aan- of juist uitzetten."

Volgens Mattie zijn luistercijfers alleen 'belangrijk op momenten dat het niet goed gaat' en dat is bij hen niet het geval. "Wij hebben nu de wind in de zeilen en het gaat goed."

Mattie & Wietze vullen nu 4,5 jaar de ochtend op Qmusic.