Robbie Williams hoopt vooral op succes

ANP Robbie Williams hoopt vooral op succes

AMSTERDAM - Hij is de eerste om het toe te geven. Robbie Williams (42) houdt van aandacht en is dol op succes. De insteek voor zijn elfde studioalbum The Heavy Entertainment Show, dat vrijdag uitkomt, was dan ook om alle voorgaande albums te overtreffen zodat hij als ‘artiest op leeftijd’ blijft meetellen en niet -weer- vroegtijdig met pensioen moet.

Door ANP - 4-11-2016, 9:29 (Update 4-11-2016, 9:29)

Of dat lukt, laat de Britse popster over aan zijn fans. Maar hij hoopt er wel vurig op en zette de afgelopen drie jaar alles op alles om een plaat te maken die zijn positie op het wereldtoneel bevestigt. “In 2006 raakte ik mijn dieptepunt en werd ik voor de tweede keer opgenomen in een afkickkliniek. Toen ben ik met pensioen gegaan. Ik zat alleen nog maar op de bank in een kasjmier kaftan, liet mijn baard staan, ik zag er op een gegeven moment echt uit als een seriemoordenaar. Ik at alleen maar chips en donuts, werd dik, ging op zoek naar ufo’s. En uiteindelijk werden mijn hersenen een soort gatenkaas. Na drie jaar op die bank kwam ik tot de conclusie dat een mens een doel nodig heeft in zijn leven. Mijn doel is artiest zijn. Dus in 2009 heb ik een punt gezet achter mijn pensioen en ben ik weer aan het werk gegaan. En daarnaast, papa moet ook gewoon geld verdienen om het gezin te onderhouden. Maar ik wil alleen meedraaien aan de top. Ik ga niet voor de middenmoot.”

Beter en succesvoller zijn dan de vorige werd daarmee het doel van elke plaat die volgde. “Dat geeft een hoop spanning en druk. Soms denk je; misschien was zes albums geleden wel mijn beste album. Maar die ambitie houdt me gaande, en bijzonder productief.” De afgelopen drie jaar schreef hij tachtig nieuwe nummers. Een waslijst aan liedjes die moest worden teruggebracht tot elf voor op The Heavy Entertainment Show. “Het moet het beste album ooit gemaakt worden. Volgens mijn dochter van vier is dat in ieder geval gelukt. Ze is mijn grootste fan en denkt dat ik de enige man op aarde ben die muziek maakt. Dat houden we nog even zo.”

Om na ruim een kwart eeuw in de business in de smaak te blijven vallen bij het grote publiek zocht Williams vooral naar de kern van het succes van zijn vorige platen. “Wat deden we toen, wat werkte, kunnen we dat herhalen op een manier die fris en vers is? We zochten naar de universele boodschap en de tijdgeest in populaire entertainment. En het gekke is, ineens word ik in Groot-Brittannië zelfs door de mainstreammedia warm ontvangen, waar ze me vroeger uitkotsten.” Om de rest van Europa ook te overtuigen, belooft de popster “een waanzinnig bombastisch, spectaculair album vol humor” en een evenzo spectaculaire toer. In juli doet Williams Nederland aan tijdens zijn Europese tournee.