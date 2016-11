Tweede Symphonica-concert Simply Red

ANP Tweede Symphonica-concert Simply Red

AMSTERDAM - Simply Red staat volgend jaar oktober niet een maar twee keer in de Ziggo Dome met Symphonica in Rosso 2017. De kaartverkoop voor het eerste concert verloopt zo goed dat na een halve dag al een tweede datum is toegevoegd, meldt concertorganisator Mojo vrijdag.

Door ANP - 4-11-2016, 11:23 (Update 4-11-2016, 11:23)

Symphonica-grondlegger Marco Borsato onthulde donderdagavond in RTL Late Night dat Simply Red de volgende hoofdartiest is van de concertreeks. De Britse band doet de Ziggo Dome nu naast de al aangekondigde datum van 25 oktober ook op 26 oktober rood kleuren. De kaartverkoop voor de tweede show begint vrijdag om 12.00 uur. Voor de eerste show zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Net als bij de voorgaande Symphonica-edities treedt de hoofdgast op met Guido's Orchestra.