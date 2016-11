Kanye West breekt concert af om stemproblemen

LOS ANGELES - Kanye West heeft donderdagavond zijn laatste van zes concerten in The Forum in Los Angeles af moeten breken vanwege stemproblemen. De rapper kon na drie kwartier niet verder.

Door ANP - 4-11-2016, 13:56 (Update 4-11-2016, 13:56)

Kanye gaf het op toen hij met het nummer Only One bezig was. Hij vroeg zijn crew de lichten aan te doen, waarna hij zei dat hij de show niet af zou maken. "Mijn stem is helemaal hees", aldus Kanye. "Ik kan niet verder. Ik kan geen show geven waarin ik niet kan zingen."

Het publiek had weinig medelijden met de rapper. Zijn aankondiging kwam hem op boegeroep te staan. "Het spijt me heel erg. Ik hou van jullie", vervolgde Kanye. "Ik geef jullie allemaal jullie geld terug. Ik zal het de volgende keer beter doen."

Kanye heeft even de tijd om bij te komen. Zijn volgende show staat op 17 november gepland in San Jose in Californië.