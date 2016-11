Chainsmokers alsnog op 1 in singleslijst

AMSTELVEEN - Na vijf weken aandringen is het The Chainsmokers toch nog gelukt om de eerste plaats in de Single Top 100 te bereiken. Met miniem verschil weet de plaat Closer van het Amerikaanse dj-duo Justin Biebers Let Me Love You naar de tweede plaats te verwijzen. The Weeknd en Daft Punk completeren de top drie met Starboy.

Door ANP - 4-11-2016, 15:15 (Update 4-11-2016, 15:15)

Hoewel The Chainsmokers de eerste plaats bemachtigen is het echter een Nederlandse rapper die de rest van de lijst domineert. Dankzij enorme aantallen streams weet Lijpe met liefst zestien singles van zijn album Jackpot binnen te komen. Inclusief de twee nummers die al in de lijst stonden, brengt hij zijn totaal daarmee op achttien noteringen: precies alle tracks van zijn album.

Lijpe is niet de eerste artiest die met alle nummers van een plaat genoteerd staat in de lijst. Dat gebeurde zes keer eerder met The Common Linnets (The Common Linnets), Michael Jackson (Xscape), Justin Bieber (Purpose), Lil Kleine (WOP!), Broederliefde (Hard Work Pays Off 2) en vorige maand nog Jonna Fraser (Blessed). Van de twaalf hits van Fraser zijn nu overigens nog maar vijf nummers terug te vinden in de Single Top 100.

Single Top 10 week 45

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

2. (1) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

3. (4) The Weeknd feat Daft Punk - Starboy

4. (3) Frenna feat. Jonna Fraser & Emms - My Love

5. (5) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

6. (6) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

7. (8) Calvin Harris - My Way

8. (9) Sia feat. Kendrick Lamar - The Greatest

9. (7) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

10. (11) Jonna Fraser feat. Frenna - Ik kom bij je