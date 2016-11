Flinke winst Dominique Weesie op verkoop flat

AMSTERDAM - Dominique Weesie heeft zijn appartement in Amsterdam met 100.000 euro winst weten te verkopen. Dat meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 4-11-2016, 16:10 (Update 4-11-2016, 16:10)

De oprichter van GeenStijl en PowNed kocht de woning in 2011 voor 276.000 euro. Hij vroeg daar een hypotheek van 300.000 euro voor aan. Twee jaar later zette hij het al weer in de verkoop. De vraagprijs was toen 319.000 euro. Een koper werd toen niet gevonden.

Maar met de aantrekkende woningmarkt probeerde hij het onlangs opnieuw. Weesie vroeg 399.000 euro voor het appartement en dat heeft hij er ook voor gekregen. Dat is dus een winst van een ton.

Met dat geld kan hij mooi zijn ex afbetalen. Weesie moest zijn ex-vriendin namelijk uitkopen voor 30.000 euro.