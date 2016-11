Rotterdam in spotlights door MTV-awards

ANP Rotterdam in spotlights door MTV-awards

ROTTERDAM - Rotterdam is dit weekend the place to be om wereldsterren te spotten. Artiesten als Bruno Mars, The Weeknd, Kings of Leon en OneRepublic reizen af naar de Maasstad, waar zondagavond in Ahoy de MTV Europe Music Awards (EMA) worden uitgereikt. Volgens stadspromotor Rotterdam Partners verblijven de beroemdheden bijna allemaal in een van de Rotterdamse vijfsterrenhotels. ''Iedereen wil hier zijn. Meer dan 80 procent van alle gasten zit in Rotterdam'', zegt plaatsvervangend directeur Jannelieke Aalstein.

Door ANP - 4-11-2016, 18:14 (Update 4-11-2016, 18:14)

Wereldwijd stemmen miljoenen kijkers zondag hun tv af op de muziekzender. Een goed visitekaartje voor de stad. ''Het feit dat MTV de show op alle kanalen uitzendt, is marketingtechnisch onbetaalbaar'', aldus Aalstein. ''De zender is al drie maanden lang bezig om Rotterdam te promoten.''

Volgens Aalstein is de hele stad bij het evenement betrokken. Zo hebben veel clubs en podia deze week een speciaal programma in het kader van de MTV EMA. Verder is ook de horeca nauw betrokken. ''Op de afterparty staan bijvoorbeeld allemaal foodtrucks van louter Rotterdamse ondernemers.''

Goede organisatie

Het is de tweede keer dat de awardsshow plaatsvindt in Ahoy en de derde keer in Nederland. ''Veel steden willen dit'', weet Aalstein. De keus voor ons land heeft er volgens haar mee te maken dat het hier goed is georganiseerd en het fijn samenwerken is. ''En ze kijken natuurlijk waar het 'hip and happening' is. MTV zoekt een plek die het merk versterkt. Dat maakt dat in korte tijd weer voor Nederland is gekozen.''

Drie jaar geleden was de Amsterdamse Ziggo Dome het toneel van de MTV EMA en in 1997 was het evenement ook in het Rotterdamse sportpaleis. Het was nu echter geen kwestie van het draaiboek van toen uit de kast halen. ''Het zijn nieuwe tijden; het gebouw is veranderd, de eisen voor de productie zijn compleet anders en dan heb je nog de digitale wereld'', vertelt een woordvoerster van Ahoy. De voorbereidingen hebben ongeveer een jaar geduurd. ''Het is zo'n enorm groot project.''

Het gebouw is volgens de zegsvrouw al behoorlijk afgeschermd met grote hekken. ''Het is al een beetje een fort. We verwachten dat er veel fans op afkomen, veel mensen zullen proberen een glimp op te vangen van de artiesten. We maken er een mooi feest van.''