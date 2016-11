'Geen nieuwe Band Aid meer'

ANP 'Geen nieuwe Band Aid meer'

LONDEN - Band Aid zal geen concerten meer geven en geen nieuwe nummers meer uitbrengen. Dat zegt Midge Ure tegen The Sun. De schotse zanger richtte de liefdadigheidsgroep vol muzikanten ruim dertig jaar geleden op met Bob Geldof, maar hij denkt dat het concept niet meer werkt.

Door ANP - 4-11-2016, 18:50 (Update 4-11-2016, 18:50)

''Ik ben er niet zeker van dat muziek de oplossing is tegenwoordig. 31 jaar geleden deden we Band Aid, het was een voermiddel dat mensen begrepen. Toen had je nog geen videospelletjes, je had geen mobieltjes en je had niet al die andere afleidingen die je nu hebt'', aldus Ure.

De oprichter van Band Aid denkt daarom dat een concert of nieuw liedje niet veel uithaalt. ''Maar ik weet niet wat het antwoord dan wel is'', bekent hij. De eerste single van Band Aid in 1984, Do They Know It's Christmas, was een groot succes. Net als de opvolgers in 1989 en 2004. Maar het laatste liedje uit 2014 draaide uit op een teleurstelling. Met de opbrengsten moesten de gevolgen van de Ebola-uitbraak worden bestreden, maar het nummer zakte snel weg in de hitlijsten.

Ure zegt ook dat Geldof al behoorlijk op leeftijd is en daarom wellicht niet meer de aangewezen man is om Band Aid voort te zetten. Bovendien blijkt communiceren met Bob al de nodige moeite op te leveren. ''We sms'en elkaar vaker dan dat we elkaar zien. Hij sms't mij als een jongere, met afkortingen en emoji's. En ik begrijp er niets van. Ik heb hem ge-sms't dat ik niet kan lezen wat hij zegt. Maar hij blijft mij maar op die manier beantwoorden.''