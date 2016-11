Laatste A’dam – E.V.A. ‘raar’ voor Rick Paul

ANP Laatste A’dam – E.V.A. ‘raar’ voor Rick Paul

AMSTERDAM - De opnamen van het derde en laatste seizoen A’dam - E.V.A. waren voor acteur Rick Paul van Mulligen vreemd. Zijn personage Harm-Jan gaat met zijn partner Jerom op zoek naar een draagmoeder en die verhaallijn lijkt erg veel op het leven van Rick Paul zelf.

Door ANP - 5-11-2016, 8:50 (Update 5-11-2016, 8:50)

“Het was raar, want het verhaal komt natuurlijk zo bekend voor”, zegt Rick Paul tegen BuzzE. "Het was heel gek dat daar nu een camera op stond.” Rick Paul en zijn partner René van Bakel kregen in juli 2014 een zoon met cabaretière Nina de la Croix. De drie leerden elkaar kennen tijdens een speeddate voor wensouders en draagmoeders.

In het derde seizoen A’dam - E.V.A., dat vanaf zondagavond op NPO 3 wordt uitgezonden, gaan ook Harm-Jan en Jerom via speeddates op zoek naar een draagmoeder. “Dat komt zo uit mijn eigen leven”, zegt Rick Paul. “Ik vind het heel goed het verhaal te vertellen en in de serie te laten zien.”

Reallifesoap

Scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm mocht Rick Pauls verhaal gebruiken, maar moest dat wel aanpassen. “Het is in de serie wel net iets anders dan hoe het bij mij is gegaan, want ik wilde echt niet mijn eigen leven naspelen. Het moest wel een personage blijven en geen reallifesoap worden.”

Hoewel hij treurde om het einde van de serie, vindt Rick Paul het mooi dat A’dam - E.V.A. na drie seizoenen stopt. "We hebben met z’n allen alles gekeken en waren toen na afloop wel verdrietig. We zijn toch echt een familietje geworden. Maar het is ook goed dat het stopt, op het hoogtepunt. Je wil niet dat je moet stoppen omdat niemand meer kijkt.”

Wens

De laatste draaidag was volgens Rick Paul ‘heel mooi’. “Het was een nachtshoot. Toen die achter de rug was, wilde iedereen eigenlijk ook zo snel mogelijk naar huis om te gaan slapen. Maar het was een grote groepsscène, dus iedereen was bij elkaar, wat ook heel mooi was.”

Of de kerstspecial, waar al langer over gesproken wordt, er daadwerkelijk komt, is volgens Rick Paul nog onduidelijk. “De wens is er zeker, maar ik kan me ook voorstellen dat eerst wordt afgewacht hoe dit seizoen het doet. Als het aan ons ligt, gaan we ervoor.”