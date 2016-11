Jan Jaap van der Wal zet huis te koop

AMSTERDAM - Cabaretier Jan Jaap van der Wal en zijn vriendin Eva Duijvestein doen hun dubbele benedenwoning in het centrum van Amsterdam van de hand. Het optrekje staat te koop voor 1.150.000 euro. Dat meldt bekendeburen.nl.

Door ANP - 5-11-2016, 9:41 (Update 5-11-2016, 9:41)

Van der Wal en Duijvestein kochten de woning in 2007 voor 862.500 euro. Het grachtenpand telt vijf kamers verdeeld over twee woonlagen en heeft een oppervlakte van 215 vierkante meter.

De cabaretier maakt furore bij de zuiderburen. Hij woont inmiddels in Antwerpen en is geregeld te zien op de Belgische televisie en in de theaters.