ANP Brad Pitt pleit voor co-ouderschap

LOS ANGELES - Brad Pitt gaat de strijd aan met zijn ex-vrouw Angelina Jolie om het ouderlijk gezag over hun kinderschare. De actrice liet al weten zich in te zetten voor de volledige voogdij over de zes kinderen, volgens TMZ pleit Pitt nu voor gedeeld ouderschap.

Door ANP - 5-11-2016, 10:58 (Update 5-11-2016, 10:58)

Jolie beticht haar ex ervan hun zoon Maddox te hebben geslagen tijdens een vlucht met een privéjet. Dat incident vormt naar verluidt de aanleiding voor de aanstaande scheiding. De acteur ontkent geweld te hebben gebruikt.

De actrice wil enkel een omgangsregeling voor Pitt, maar hij neemt daar geen genoegen mee. De Amerikaanse entertainmentsite bericht zaterdag op basis van goed ingevoerde bronnen dat hij zich voor de rechter zal inzetten voor gezamenlijk gezag.