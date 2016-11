Beyoncé en Jay Z op podium met Hillary

CLEVELAND - Beyoncé en Jay Z deelden vrijdagavond in Cleveland het podium met Hillary Clinton. Het bekende muziekkoppel steunt Clinton in haar race naar het Witte Huis en trad gezamenlijk op tijdens een campagneavond in Cleveland.

Door ANP - 5-11-2016, 11:35 (Update 5-11-2016, 11:35)

Jay Z stond als grote ster op de line-up van het gratis campagneconcert. Als klap op de vuurpijl bracht hij zijn vrouw mee en nodigde hij Hillary uit op het podium. Beyoncé riep het publiek op te denken aan de toekomst van hun kinderen en daarom te stemmen op iemand die zich daar net zo hard voor inzet als ouders zelf.

De superster repte van een historische kans om te stemmen voor de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten.