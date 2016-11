Paul Verhoeven in race om 'Europese Oscar'

SEVILLA - De Franse film Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven maakt kans op drie European Film Awards. De kanshebbers voor de prijzen van de European Film Academy, ook wel de Europese Oscars genoemd, werden zaterdag tijdens het filmfestival in Sevilla bekendgemaakt.

Door ANP - 5-11-2016, 14:24 (Update 5-11-2016, 14:24)

Elle is genomineerd in de categorieën beste Europese film, beste Europese regie en beste Europese actrice. De Nederlandse regisseur Tom Fassaert is in de race voor de prijs van beste Europese documentaire, voor A Family Affair.

De awards worden op 10 december voor de 29ste keer uitgereikt, dit jaar in het Poolse Wroclaw dat culturele hoofdstad van Europa is.