Mariah Carey weigert 6 miljoen na scheiding

ANP Mariah Carey weigert 6 miljoen na scheiding

LOS ANGELES - De onderhandelingen tussen Mariah Carey en haar ex-verloofde James Packer over de afhandeling van de scheiding zijn afgeketst. Volgens TMZ weigert de zangeres een schikking van 6 miljoen dollar per jaar. Ze wijst het aanbod van de hand omdat het 'smakeloos en beledigend' zou zijn. Carey houdt vast aan de eis dat haar voormalige geliefde 50 miljoen dollar betaalt, ook al is het nooit tot een officieel huwelijk gekomen.

Door ANP - 5-11-2016, 15:58 (Update 5-11-2016, 15:58)

De zangeres en de Australische miljardair stelden volgens de Amerikaanse entertainmentsite bizarre huwelijkse voorwaarden op. Zo zou Carey 50 miljoen dollar krijgen voor elk jaar dat ze Packer's echtgenote was. Ook zou hij kleding voor haar kopen, haar een ongelimiteerde creditcard ter beschikking stellen en een privéjet vrijhouden voor Carey, de kinderen en de nanny's. Nu de verloving is verbroken en het huwelijk van de baan is, meent Carey dat ze alsnog recht heeft op het geld dat haar in het vooruitzicht was gesteld.

In januari maakten de popster en de zakenman hun verloving bekend. Tijdens een vakantie in Griekenland twee maanden geleden kregen ze echter bonje en werd het huwelijk afgeblazen.

Carey vindt dat ze veel kosten heeft gemaakt voor haar ex. Zo is ze met haar twee kinderen van New York naar Los Angeles verhuisd voor hem en is ze zo getraumatiseerd door de breakup dat ze haar Zuid-Amerikaanse tournee heeft moeten afzeggen.