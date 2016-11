Tiësto verlaat festival Peru om veiligheid

PERU - Dj Tiësto stond vrijdag als headliner op het programma van dancefestival Creamfields in Peru, maar zag zich om veiligheidsredenen gedwongen het festival vroegtijdig te verlaten. De wereldberoemde dj uit Breda verontschuldigt zich zaterdag via Twitter voor zijn last minute afzegging.

Door ANP - 5-11-2016, 16:35 (Update 5-11-2016, 16:35)

"Door een onveilige situatie backstage werd ik onverwacht gedwongen het festival te verlaten voordat ik kon optreden. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik voor het laatst in Peru draaide en ik keek er erg naar uit op te treden voor al mijn fans daar. Ik ben teleurgesteld in de situatie... hopelijk kan ik snel terugkomen", schrijft Tiësto in een verklaring op Twitter.

Lokale media melden dat duizenden fans op social media hun ongenoegen uiten over de organisatie van het festival omdat de hoofdact zonder opgave van reden vrijdagavond niet op het hoofdpodium verscheen. De fanpagina van het festival zou zijn geblokkeerd na de stroom aan negatieve berichten.