Reis naar Nepal schokte Winston

AMSTERDAM - De reis die Winston Gerschtanowitz aflegde voor het RTL-programma Bestemming was zonder meer het heftigste wat hij ooit voor televisie heeft gedaan. Samen met medewerkers van Terre des Hommes ging hij in Nepal undercover in de excessen van kindersekstoerisme en dat ging de presentator niet in de koude kleren zitten. “Ik ben geschokt dat dit in de wereld gebeurt. Het is echt idioot”, laat hij weten aan BuzzE.

Door ANP - 6-11-2016, 7:32 (Update 6-11-2016, 7:32)

Winston deed volop mee met de plaatselijke medewerkers in de achterbuurten van Kathmandu. Hij ervoer hoe Terre des Hommes kinderen beschermt en voorlicht en werkte ook mee met undercoveracties. Op die manier kwam Winston zelf oog in oog te staan met een dader. Het was toen zaak om zoveel mogelijk informatie los te krijgen.

“Het was zenuwslopend. Mijn hart klopte in mijn keel. Je wilt hem eigenlijk helemaal in elkaar slaan, maar dat kan niet”, aldus Winston, die geheel werd meegetrokken in de gedreven energie van de Terre des Hommes-medewerkers. “Dit was absoluut de heftigste televisie die ik ooit heb gemaakt.”

De reis leverde Winston gelukkig niet alleen maar schrikbeelden op. “Ik voel mij bevoorrecht. Het is een verrijking in je leven”, zo omschrijft hij het. Het zet veel dingen voor de presentator in een ander perspectief. “Hier maken mensen zich alleen maar druk over de hoeveelheid asfalt en het sinterklaasfeest. Dan word je er toch even op gewezen dat er nog zo veel andere problemen zijn.”

Het was dan ook fijn om thuis te komen. “Als je dit soort dingen meemaakt, dan denk je toch ook aan je eigen gezin. Ik heb kinderen die bijna net zo oud zijn. Ja, dan is dat wel extra fijn.”

De aflevering van Winston is zondag om 23.30 uur te zien op RTL 4. Het is de laatste uitzending in een reeks van zes. In de afgelopen weken gingen ook de andere Postcode Loterij-ambassadeurs op pad voor het een goed doel.