Warren Beatty wil Nobelprijs wel ophalen

ANP Warren Beatty wil Nobelprijs wel ophalen

NEW YORK - Warren Beatty wil best de Nobelprijs voor Literatuur hebben als Bob Dylan hem onverhoopt toch niet in ontvangst neemt. Dat zei de acteur tijdens een bijeenkomst in het Museum of the Moving Image in New York. Volgens The New York Post werd Beatty daar geëerd.

Door ANP - 6-11-2016, 15:24 (Update 6-11-2016, 15:24)

Tijdens zijn speech refereerde de acteur aan Robert Benton, de scenarioschrijver van de film Bonnie and Clyde. Daarin speelde Beatty de rol van Clyde, maar Benton vond Bob Dylan daar beter geschikt voor.

“En moet je nu eens kijken”, grapte Beatty. “Hij heeft de Nobelprijs.” Beatty zou best willen ruilen, erkent hij. “Ik zou graag die prijs in ontvangst nemen en een bedankwoordje uitspreken. Stockholm is niet zo heel ver reizen.”

Overigens heeft Bonnie & Clyde Beatty geen windeieren gelegd. De film uit 1967, waarin Fay Dunaway zijn tegenspeelster was, leverde hem een fortuin op. Beatty had als producent 40 procent van de winst bedongen. De film werd echter een kassucces, waardoor hij een van de rijkste en meest invloedrijke sterren in Hollywood werd.